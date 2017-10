Si la Lotería de Navidad es sinónimo de tradición y rituales que se repiten año tras año, en Cataluña no se puede hablar del sorteo sin mentar espacios ya emblemáticos como La Bruixa d’Or, El Gato Negro o la Lotería Valdés, puntos más o menos fijos en el mapa de administraciones emblemáticas. Los tiempos cambian y las colas en ventanilla dejan espacio a la compra por Internet, sí, pero hay nombres que resisten cualquier envite de los tiempos modernos. Es el caso de la Lotería Valdés, establecimiento centenario que abrió sus puertas en plena Rambla de Barcelona en 1905 y se estrenó repartiendo un décimo premiado en su primer año de vida. Impulsada por Miquel Valdés, quien transformó un estanco de La Rambla donde se vendían los puros habanos importados desde Cuba en una administración de lotería que no tardó en convertirse en sinónimo de suerte y fortuna: hasta en siete ocasiones ha repartido el Gordo de Navidad y su facturación, centrada en un 65% en los boletos navideños, bordea los 14 millones de euros. Este año, la Lotería Valdés también se ha convertido en inesperada protagonista después de que los atentados del pasado 17 de agosto. Y no sólo porque repartiese un segundo premio de la lotería tres días después de los atentados, sino porque la demanda de boletos se disparó en los días posteriores entre quienes buscaban décimos terminados en 17 y que estuviesen sellados en La Rambla.

No menos emblemática es El Gato Negro, inaugurada en 1912 a pocos pasos de El Molino y ubicada desde 1932 en un pequeño portal de la calle Pelayo. Con un nombre que parece un imán para el mal fario y una historia en la que figuran boletos ganadores en los sorteos de Navidad de 2003, 2004 y 2010, El Gato Negro sigue tentando a la suerte y, sin abandonar la calle Pelayo, trasladó el año pasado a un nuevo local más grande y espacioso. Una mudanza forzosa –las colas del anterior local, instalado en un minúsculo portal, habían acabado con la paciencia de los vecinos– en la que sólo por queda por ver si la suerte no se ha acabado extraviando por el camino.

Más «reciente» aunque tanto o más popular que las anteriores es la La Bruixa d’Or, administración instalada con gran tino en la localidad de Sort (Lérida) y regentada por Xavier Gabriel, probablemente el primer lotero con vocación de celebrity. La administración salto a la fama después de repartir en 1996, 1996 y 2003 el primer premio de la Lotería de El Niño, pero fue en 2003 y 2004 cuando se convirtió en un auténtico imán para la suerte tras vender el Gordo dos años de manera consecutiva. Desde entonces, La Bruixa d’Or se ha convertido en punto de peregrinación obligada para quienes quieran llevarse un buen pellizco –el ritual exige frotar los décimos por la nariz o el palo de la escoba de la bruja que hay justo en la puerta del local–, aunque en la actualidad concentra buena parte de sus ventas a través de internet. Actualmente, La Bruixa d'Or factura aproximadamente el 0,7% del total de la lotería nacional española, una cifra que cuadriplica la facturación de la segunda administración, Doña Manolita.