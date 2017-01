Mario Jefferson: «Los eurofans son intensos y, si no les gustas, van a por ti»

Por sus venas corre sangre inglesa, pero el acento le delata como un andaluz de pura cepa. A sus 26 años, Mario Jefferson ya tiene una amplia experiencia en el mundo de la televisión. Cuando apenas alcanzó la mayoría de edad se presentó a «X Factor» (2008) y, sólo un tiempo después, participó en la fallida edición de «Operación Triunfo» (2011) que presentó Pilar Rubio.

Pese a los volantazos de la vida, el niño que se subió a los 12 años a un escenario para representar «Oliver Twist» tiene muy claro lo que quiere: vivir de la música. De momento no le va mal, puesto que en 2013 publicó su primer disco con canciones compuestas por Efecto Mariposa, Zahara o Alberto Jiménez de Miss Caffeina. A la espera de publicar su segundo trabajo, Jefferson ha decidido embarcarse en un proyecto que siempre le dio miedo: Eurovisión.

«Hay que ser muy valiente para dar este paso, pero creo que ha llegado mi momento», señala a ABC mientras no deja de mirarse en los espejos de un hotel de Madrid retocándose el maquillaje. Va a ser un día de muchas entrevistas y sesiones de fotos, tal vez el preludio de unos meses de intenso trabajo. Es su sueño y lo ve al alcance de su mano, pese a que las encuestas online no le dan como favorito. «No me asusta quedarme ahora fuera de los más votados», dice convencido. «Spin my head» es su apuesta para alcanzar una meta que ya le ha hecho perder la cabeza.