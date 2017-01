«España está traduciendo ya todo el crecimiento en creación de empleo»

-Desde uno de los ministerios clave para que la economía española vuelva a funcionar con firmeza y proyección, ¿cuáles son las tareas más urgentes?

-Entre todos hemos logrado recuperar ya la mitad del empleo destruido durante la crisis. Ahora, el primer objetivo tiene que ser volver a los veinte millones de empleos que había antes de la crisis. Y hacerlo poniendo en marcha una agenda de medidas para mejorar la calidad en el empleo integral y ambiciosa. Que aborde la estabilidad en el empleo, junto con aspectos fundamentales como la formación, la conciliación y los horarios, la retribución o la seguridad y bienestar en el trabajo.

-La llamada «hucha» de las pensiones está en las últimas… ¿Es el acuerdo por un sistema de financiación alternativo para sostener las pensiones lo más urgente?

-Las pensiones están garantizadas. El Fondo de Reserva es un recurso interno del sistema que le facilita la liquidez para atenuar los ciclos de pérdida de empleo y cotizaciones. El 70% del deterioro temporal de las cuentas de la Seguridad Social durante la

Datos personales Biografía Todas las quinielas señalaban a Báñez (Huelva, 1967) como miembro seguro del nuevo Ejecutivo. No se equivocaban: Rajoy dio continuidad a la cara de la reforma laboral que ha logrado enderezar el rumbo del mercado de trabajo. Su gran tarea pendiente: pilotar una nueva reforma del sistema de pensiones que genere consenso.

crisis tiene su origen en la pérdida de empleo. Por eso es tan buena noticia que en estos momentos España esté traduciendo todo el crecimiento en creación de empleo; que la recaudación crezca incluso por encima de la afiliación; y que por cada nueva pensión se creen siete nuevos empleos, cuando en 2011 por cada nueva pensión se perdían tres afiliados.

-¿Con la reforma de la formación se ha sacado a los agentes sociales de la impartición de cursos? ¿Se ha solucionado definitivamente este problema en España?

-No hemos sacado a los agentes sociales del sistema de formación. Lo que hemos hecho es abrir la formación, para que forme el que mejor lo haga, independientemente de quién sea. Patronal y sindicatos siguen desempeñando un papel fundamental en su diseño y estructura. Y, en un sistema de libre concurrencia, siguen impartiendo cursos. Lo único es que ya no están en el órgano que reparte las subvenciones. Es lógico que no se pueda ser juez y parte.

-¿Qué perspectivas laborales vislumbra para 2017?

-Nuestra meta era la de 500.000 empleos anuales. Y en los últimos doce meses llevamos cerca de 600.000…

-¿Cuándo podremos recuperar la totalidad del empleo perdido durante la crisis?

-Si se mantiene el rumbo podemos alcanzar esos veinte millones al finalizar la legislatura.

-¿Es optimista para conseguir acuerdos con la oposición y avanzar en la agenda reformista laboral?

-Estamos ante una oportunidad para alcanzar consensos históricos para España. Necesitamos política con mayúsculas, luces largas. El ámbito laboral no es ni va a ser una excepción.

-Pros y contras del actual mercado laboral español...

-Hoy, gracias a la flexibilidad introducida, todo el crecimiento económico se traduce en creación de empleo. Esa es la mayor virtud de un mercado laboral. La asignatura pendiente sigue siendo la apuesta por la formación, el mejor instrumento para competir en talento.