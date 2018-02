África Zuma se niega a dimitir por ahora, como le pide su partido El presidente de Sudáfrica rompe su silencio en televisión tras el anuncio del Congreso Nacional Africano de respaldar la moción de confianza prevista para este jueves. «No estoy de acuerdo con los motivos que me han dado», afirma

Alba Amorós

@albaamoros Seguir Corresponsal en Johannesburgo 14/02/2018 16:17h Actualizado: 14/02/2018 16:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Congreso Nacional Africano decide destituir a Zuma

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, sigue sin dar su brazo a torcer, desoyendo y desafiando a la nueva dirección de su propio partido, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). El partido gobernante dio de plazo hasta el miércoles para que éste presentara su renuncia tras dos tensas semanas de negociaciones. Cumplido ese período, el ANC anunció que respaldaría la moción de confianza impulsada por la oposición.

Este anuncio por parte del tesorero general del ANC, Paul Mashatile, hizo que Zuma rompiera su silencio y hablara para una televisión nacional (SABC). El presidente dio su versión de los hechos y habló, sin tapujos, de la actual situación política y del caos que vive su partido. Zuma dijo que sigue dispuesto a negociar su salida y asegura que aceptó dimitir a partir de junio, pero se encontró con las prisas de la nueva dirección del partido. Además, echó en cara las formas de tratar este asunto en referencia a cómo se ha hecho pública cada desición tomada por el ANC.

«No estoy desafiando al ANC. Yo solo digo que no estoy de acuerdo con los motivos que me han dado para que dimita», dijo el presidente a la cadena SABC. Zuma insistió en que nadie había sido capaz de decir qué ha hecho mal, por lo tanto no considera que sea «justo» que quieran destituirle.

Respeto a la moción de censura prevista para mañana, el presidente dijo: «Si el Parlamento me quiere fuera, entonces estoy fuera».También hizo referencia a la destitución de Thabo Mbek, supuestamete orquestrada por él mismo cuando fue nombrado líder del partido en 2007. «Yo fui uno de los que dijo que no se destituyera al presidente Mbeki», dijo.

El máximo dirigente del país anunció que haría un comunicado antes de acabar que finalice el día.

La agenda del ANC

El partido gobernante espera que mañana se debata y se vote la moción de confianza impulsada por el partido de ultraizquierda Luchadores para la Libertad Económica (EFF, por sus siglas n inglés), que estaba prevista para el 22 de febrero. Cuando finalice este proceso, esperan que Cyril Ramaphosa jure el cargo de presidente y, al día siguiente, el nueve jefe del ejecutivo pronuncie el Discurso del Estado de la Nación (SONA), dejando para el lunes el debate.

Mientras tanto, el rand se fortaleció a un máximo de dos años y medio de R11.79 respecto al dólar una vez se hizo pública la decisión del ANC de poner una fecha límite para la renuncia de Zuma.