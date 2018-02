Zapatero instó a la oposición a aceptar el pacto con el chavismo Esta se negó a firmar el texto rubricado por el presidente Maduro, por su total ausencia de concesiones

ABC

SANTO DOMINGO 08/02/2018 19:07h Actualizado: 08/02/2018 19:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a la delegación de la oposición venezolana que participaba en el diálogo con el Ejecutivo, en la que le pedía suscribir el acuerdo elaborado por la comisión mediadora. En la misiva facilitada a Efe, Rodríguez Zapatero, mediador junto al presidente dominicano, Danilo Medina, expresó que, «de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos». Agrega que, por ello, «le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado».

Zapatero dice que el diálogo de Santo Domingo culminó «en un consenso básico para un gran acuerdo». Sin embargo, Medina anunció que las conversaciones entraron en un «receso indefinido» después de que la oposición se negara a firmar el texto rubricado por el presidente Maduro, por su total ausencia de concesiones.