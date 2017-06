Una avispa ha protagonizado la comparecencia ante los medios del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El insecto comenzó a volar alrededor de su cara y al final, de forma accidental, el mandatario se la tragó, como se puede ver en el vídeo de YouTube.

Los periodistas presentes no pudieron evitar las risas y el presidente lo confesó: «Me la comí. Me comí la avispa». Después, de un modo natural, cogió una botella de agua y dio un trago. A lo que añadió que el desayuno de esa mañana tenía «proteína pura».

La cámara de PZ Actual captó ese preciso instante y no ha tardado mucho tiempo en convertirse en viral pues como dijo el propio presidente «eso no se ve todos los días».