Las reglas transitorias del Brexit se aplicarán también a Gibraltar

España y Gran Bretaña están negociando ya sobre el futuro de Gibraltar después del Brexit y el Gobierno español «cuenta con la solidaridad total» de los demás miembros de la Unión Europpea, según ha desvelado este lunes el negociador jefe europeo, Michel Barnier.

Barnier ha comparecido en Bruselas al término de una larga e intensa sesión de negociaciones en la que se ha llegado a un acuerdo sobre dos de los aspectos esenciales del acuerdo sobre la salida del Reino Unido, la cuestión financiera y los derechos de los ciudadanos, pero no han logrado todavía una solución para la delicada cuestión de la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Barnier se ha felicitado por este anuncio que «garantiza la certidumbre» a los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y viceversa y a las entidades que participan en programas europeos, que estarán vigentes hasta el fin del periodo presupuestario en diciembre de 2020. El proyecto de acuerdo sobre la salida del Reino Unido ha sido publicado, aunque no todos los puntos han sido acordados.

En la cuestión de Gibtaltar, el representante británico, David Davis, relató que en estos momentos se llevan a cabo «negociaciones bilaterales» con España sobre Gibraltar, de las que espera que se pueda llegar a un buen acuerdo en el futuro. En todo caso, tanto Davis como Barnier aclararon que las reglas para el periodo de transición se aplicará también en el territorio de la colonia británica.

No se ha definido todavía cuánto tiempo durará este periodo de transición, aunque Barnier dijo que tendrá que ser “corto”. Durante este tiempo, una vez que se ha producido jurídicamente su salida de la UE, el Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones en las instituciones europeas, pero tendrá que respetar las reglas y leyes europeas, salvo si invoca razones de seguridad nacional. Durante ese tiempo podrá negociar tratados comerciales con otros países, pero no podrán entrar en vigor hasta que hayan salido completamente de la UE. Durante este periodo, las empresas del Reino Unido tendrán pleno acceso al mercado único europeo, pero estarán obligadas a cumplir las reglas para ello.