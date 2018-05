La UE y la OTAN exigen a Moscú que asuma su culpa en el derribo del MH17 El Gobierno holandés quiere llevar a Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia, mientras Putin sigue negando cualquier responsabilidad

Enrique Serbeto

Seguir BRUSELAS Actualizado: 25/05/2018 22:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para Europa no es el mejor momento para recrudecer las tensiones con Rusia, pero ni la UE ni la OTAN podían ignorar el significado de las pruebas que demuestran que el misil que derribó el vuelo civil MH17 en 2014 partió de una base militar rusa. La reacción tanto de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea exigiendo a Rusia que acepte su responsabilidad en este escandaloso caso es concluyente en términos diplomáticos, pero inevitable teniendo en cuenta la gravedad de los hechos.

Seguramente ninguno de los muchos expertos y técnicos que tiene el Kremlin para intervenir en los asuntos más diversos a través de internet y las redes sociales habría calculado las posibilidades que han proporcionado a los investigadores occidentales y ucranianos las cámaras digitales que casi todos los conductores rusos han instalado en su coche. El objetivo de esas cámaras era defenderse de los habituales chantajes de la Policía, luego se convirtió en una fuente de vídeos de las situaciones más impredecibles en una carretera rusa y al final han sido la base de la investigación que ha podido determinar sin ningún tipo de duda el origen, el trayecto y el destino de la batería de misiles antiaéreos «Buk» que después fue utilizada para derribar un avión de la compañía Malaysia Airlines que cubría la línea Ámsterdam-Kuala Lumpur con 298 personas a bordo, cuando sobrevolaba territorio ucraniano.

El Gobierno holandés, país del que eran originarios la mayoría de las víctimas, ha amenazado incluso a Rusia con interponer una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia, como responsable de un acto criminal. Los abogados de los fallecidos han indicado que presentarán una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para exigir a Rusia que se haga cargo de las indemnizaciones. Rusia forma parte del Consejo de Europa y está, por tanto, sometida a la jurisdicción de ese tribunal.

Un centenar de implicados

Los investigadores, no obstante, están intentando centrar el objetivo de sus pesquisas en las personas que estuvieron directamente implicadas y a través de los medios de investigación en fuentes abiertas (Rusia no ha facilitado ninguna información) han establecido una lista de un centenar de personas, muchas de las cuales están identificadas. Según los investigadores, el misil procedía de la brigada de artillería antiaérea número 53 basada en Kursk, en el Oeste de Rusia. Casi un mes antes del ataque al vuelo MH17, un convoy de seis vehículos, todos con el número de identificación del Ejército ruso, trasladaron el misil a la granja desde la que fue lanzado en territorio ucraniano controlado por los independentistas prorrusos. Lo que no se ha determinado es quién dió la orden.

La Unión Europea, sobre todo Francia y Alemania, están tratando de reconstruir las relaciones con el Kremlin, pero cada vez que lo intentan aparece una circunstancia que lo vuelve imposible. La OTAN se parece cada vez más a lo que fue esta organización durante la Guerra Fría, pero con un presidente impredecible en Estados Unidos. De todo esto, los únicos que salen ganando son los chinos, que aumentan su peso específico en la escena internacional, por ahora sin arriesgarse en ninguno de los teatros de conflicto.