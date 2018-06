Voto de confianza en el parlamento para Alexis Tsipras Fracasa la moción de censura presentada por los conservadores pero la mayoría gubernamental pierde un diputado

Begoña Castiella

Sólo 125 diputados votaron esta noche a favor de la moción de censura presentada por el partido conservador Nueva Democracia en el parlamento unicameral griego. Los dos partidos que forman el gobierno (el radical SYRIZA y el nacionalista Griegos Independientes) votaron en contra de la moción de censura con 153 votos. No participaron en la votación los diputados del Partido Comunista griego KKE ni varios diputados mas (indepentientes y uno de Amanecer Dorado), mientras que el partido de los Griegos Independientes perdió el voto de uno de sus diputados, Dimitris Kamenos, al que expulsó posteriormente de su grupo parlamentario.

Esto significa que el gobierno tiene a partir de ahora una mayoría de 153 votos (siendo imprescindible para conservarla 151). Esta moción de censura presentada por los conservadores contra el gobierno por su negociación sobre el nombre de la vecina Macedonia ensombrece la ceremonia, presentada como una victoria negociadora de Tsipras, que tendrá lugar mañana en Prespes, los lagos que se encuentran entre los dos países. Firmarán los dos Ministros de Exteriores ante Alexis Tsipras y su homólogo macedonio Zoran Zaef un acuerdo formalizando el nombre de República de Macedonia del Norte, que deberá ser ratificado posteriormente por un referéndum y por el parlamento en Macedonia y también por el parlamento griego.

Antes de la votación se celebraron durante dos días un duro debate entre el gobierno y la oposición. Tsipras criticó duramente a la oposición por presentar esta moción de censura, insistiendo en que los historiadores difícilmente comprenderán en el futuro «la razón por la que en un momento tan positivo para el país el partido de Nueva Democracia (ND) el intentar hacer caer al gobierno»: Por su parte el líder de la oposición Kiriakos Mitsotakis, líder de ND afirmó que quería que todos los griegos «entendieran el teatro de hipocresía que había tenido lugar». Porque el propio partido nacionalista Griegos Independientes que apoya al gobierno ha mantenido desde hace años su intención de no aceptar en ningún caso un nuevo nombre para el estado vecino que incluyera la palabra «macedonia» y en el día de hoy ha apoyado al presidente del gobierno que ha negociado… un nombre que incluye dicha palabra. El líder de los Griegos Independientes, Panos Kamenos, ha dejado bien claro de nuevo que se opondrá al nombre decidido…cuando llegue el momento de votarlo en el parlamento griego.

A las afueras del Parlamento, en la propia Plaza de la Constitución, hubo gente que se manifestó contra este acuerdo al grito de «traidores» refiriéndose a los diputados que no apoyaron la moción de censura y varias personas quisieron atacar coches de diputados cuando estos salían del recinto parlamentario. La Policía tuvo que intervenir, aunque no se conoce aún si hubo detenciones.