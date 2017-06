El terror golpeó inesperadamente este sábado por la noche el corazón de Londres. A las diez y media de la noche del sábado 3 de junio, una furgoneta blanca B&Q entró en el Puente de Londres, el anterior al simbólico Tower Bridge que conduce a la Torre de Londres, se subió a la acera, circulando a unos ochenta kilómetros por hora, y atropelló a una veintena de personas. Se cree que puede haber varios muertos. El atentado del puente fue parte de un ataque coordinado, con incidentes en otros dos puntos de la ciudad: el Borough Market y Vauxhall, ambos en la orilla Sur del Támesis. Este último ha sido descartado como un atentado terrorista.

UK police rush to three attacks in central London, at least one dead https://t.co/RCXDrqexuMpic.twitter.com/YooRFlMGky