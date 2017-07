Venezuela sufrirá una escalada de violencia si Maduro impone la Constituyente

El cambio repentino de convocar una gran manifestación este viernes al bloqueo de calles y avenidas ha desconcertado a los venezolanos, que esperaban echar el resto para detener la constituyente de Nicolás Maduro. Sin embargo, este nuevo plan de la MUD no los ha desmotivado en su larga lucha de cuatro meses.

El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, ha ha prohibido las manifestaciones y reuniones públicas desde este viernes y hasta el martes, con el objetivo de proteger los comicios de la Constituyente comunal este domingo. El desacato a esta orden, que casi implica el estado de sitio, establece penas entre 5 y 10 años de prisión.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) respondió desafiante: de la «Toma de Caracas», como estaba previsto en un inicio la protesta, a la «Toma de Venezuela». Y de esto, finalmente, al bloqueo de calles y avenidas con barricadas en cada esquina.

Pese a las amenazas del régimen, que se han traducido en 108 muertes y 3.000 heridos y 500 presos políticos por la brutal represión contra los opositores que llevan cuatro meses protestando, los manifestantes no parecen bajar la guardia sino todo lo contrario, sacan más fuerzas y muestran estar dispuestos a ir hasta el final para ver un cambio de gobierno.

La MUD

La emblemática Plaza Altamira es el principal punto de encuentro de las convocatorias de la MUD. En medio de los manifestantes destaca la sotana clara del padre Wilfredo Corniel, de 41 años, miembro de la congregación «Corazón de Jesús», quien ha ido a todas las marchas en estos cuatro meses de protestas.

El cura Corniel señala que la MUD no debió cambiar la manifestación por los cortes de las calles. «Eso es mostrar debilidad ante las amenazas del régimen. No hay que amilanarse cuando hemos avanzado y logrado tanto con las protestas». Considera que la iglesia venezolana ha logrado interpretar la crisis que afecta a los venezolanos y se ha puesto del lado del pueblo. «La Iglesia ha salido de la oscuridad hacia la luz», al criticar al régimen y pedir la anulación de la constituyente.

En la esquina de la avenida Francisco de Miranda con la Luis Roche de Altamira había un piquete de ladrillos con alambre de púas para cortar el tráfico de los coches. En ese punto, los diputados Carlos Valero e Ilidio Abreu, ambos del partido Un Nuevo Tiempo, sostienen que el régimen pretendía con las amenazas desmovilizar las marchas. «Y la mejor manera de oponernos es multiplicar por mil veces la protesta de calle por calle en toda Venezuela».

Cambio estrategia; mismo fin

El cambio de protesta es mantener el bloqueo o, la otra opción, continuar el paro de 48 horas que culminó este viernes a las 6 de la mañana hasta el domingo, día de la votación de la constituyente, para rechazar el proyecto de Maduro, añaden los dos diputados.

En la misma Plaza Altamira, los concejales de Voluntad Popular Luis Somoza, de Baruta, y Alfredo Jimeno de Chacao, sostienen que el bloqueo de calles tiene menos riesgos que una manifestación que puede ser arrasada como carne de cañón por los cuerpos de seguridad.

En esta tesitura, la gente prefiere atrincherarse en la calle cerca de su domicilio para refugiarse en caso de se produzca represión por parte de la Guardia Nacional o la Policía Nacional, comenta Carolina González en la esquina de la Primera Avenida de los Palos Grandes.

Luis Magallanes, dirigente de base de Un Nuevo Tiempo en el estado Carabobo, señala que si no hay un acuerdo político antes habrá un estallido social. «La incertidumbre de lo que va a pasar es de lado y lado. Los militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela no saben lo que va a pasar. Pero si se impone la Constituyente contra la voluntad de la gran mayoría entonces no hay paz para ellos (el régimen) ni para nosotros (la oposición). La protesta va a aumentar después del domingo».

A un lado de la plaza, una veintena de jóvenes paramédicos voluntarios de la autodenominada «Cruz Verde» esperaba pacientemente para socorrer a los caídos por la represión. La brigada pertenecía a Primeros Auxilios de la Universidad Católica Andrés Bello (Paucab). Los jóvenes caminan en fila india con una mano en el hombro del siguiente. Se visten con cascos, chalecos antibalas, máscaras antigas, mochilas con todo el equipo de primeros auxilio y un frasco con bicarbonato líquido. «Curamos las heridas causadas por las bombas lacrimógenas y los disparos de perdigones, balas de goma y canicas», dicen los coordinadores Emily Palumbo, Raquel Mirabetti y Ricardo Linares, los tres de 22 años y estudiantes de ingeniería aunque están entrenados para salvar la vida a los heridos.