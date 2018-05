VENEZUELA Funcionarios del Sebin obligan a las presas de El Helicoide a levantar la huelga de hambre Los familiares de los reclusos no han podido comunicarse con ellos desde hace dos días

GABRIELA PONTE

El pasado viernes 18 de mayo, 18 mujeres recluídas en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se declararon en huelga de hambre para exigir el respeto a sus derechos humanos. En la lista que firmaron las participantes señalan que tres de ellas no pudieron sumarse ya que se encuentran «en delicado estado de salud por la situación precaria del sitio de reclusión». Sin embargo, este martes en pleno uso de la fuerza, los funcionarios del Sebin han obligado a las presas a levantar la huelga que sumaba casi 90 horas.

Mariana Ortega, abogada del Foro Penal, ha reclamado que no tienen información de lo que ocurre dentro de El Helicoide. «No permiten visitas de abogados, ni de familiares. No sabemos lo que está pasando allá adentro», ha manifestado. Y ha agregado: «No sabemos si las obligaron a comer, tenemos información confidencial de alguién que trabaja allí que nos dijo que las habían cambiado de celda».

Lista de mujeres presas en El Helicoide - Twitter

Los familiares de las reclusas no se han podido comunicar con ellas desde hace dos días. Tan solo les han permitido ingresar comida y medicinas.

Jesus Marcano, coordinador de los defensores activos del Foro Penal, ha señalado que las mujeres exigieron que cumplieran con los traslados pendientes a los tribunales y que se revisaran los casos judiciales y de salud por parte de los fiscales tanto para las presas políticas como a las comunes. «Nada de estas peticiones se han cumplido», ha afirmado Marcano.

«No sé nada de mi hija»

De las 18 presas que iniciaron la huelga de hambre, a la única que no pudieron ofrecerle algo a cambio fue a Geraldine Chacón, una joven activista de los Derechos Humanos, que desde el 2 de abril tiene su boleta de excarcelación para ser puesta en libertad inmediatamente. La joven es la única que continua con la huelga y según informaciones no oficiales fue aislada e incomunicada al no poder cumplir con su liberación.

Boleta de excarceación de Geraldine Chacón - ABC

Su madre, Natividad Villaroel, ha manifestado para ABC que no tienen una versión oficial, pero supone que Geraldine sigue en la huelga porque esta mañana algunas reclusas le hicieron llegar a sus familiares notas de que estaban bien. «A nosotros no nos llegó nada, yo no sé nada de mi hija. Estoy segura de que si ella hubiese tenido la oportunidad de decirme que estaba bien lo hubiera hecho», dice la madre.

La familia de Chacón nunca ha podido verla en El Helicoide, apesar de llevar más de tres meses recluída. «Hace 15 días recibí la última nota que me envió», comenta Villaroel.

A raíz de todos los eventos ocurridos en la última semana en la sede del Sebin, este martes los familiares se dirigieron al Ministerio Público en Caracas a pedir información oficial y a constatar el estado de los presos poíticos. «El fiscal me aseguró que hasta el sábado mi hija estaba bien, pero qué pasa con el domingo, ayer y hoy», se pregunta la madre. Y añade: «Le exigo al Ministerio que dejen pasar a su abogado para que me confirme que mi hija está bien», concluye.