Luis Ayllón

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que España promoverá en el seno de la Unión Europea nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro si las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el mes de mayo no se celebran con plena libertad.

Dastis respondió en el pleno de la Cámara Baja a una interpelación del portavoz de Exteriores de Ciudadanos, Fernando Maura, quien instaba al Gobierno a impulsar una ampliación de las sanciones europeas contra dirigentes del régimen bolivariano y el propio Maduro, y extenderlas también a sus familiares.

Maura reprochó al Ejecutivo que se haya «conformado» con que la UE aplique una medidas «descafeinadas» frente a lo que considera «sistemáticas violaciones» de los derechos humanos por parte del Gobierno venezolano. Además, pidió sanciones contra petrolera estatal, PDVSA, de la que dijo esta «sumida en la corrupción» de un régimen «cleptocrático».

El ministro rechazó la acusaciones del diputado de Ciudadanos, asegurando que España ha liderado la imposición de sanciones en la UE y añadió que, si las elecciones presidenciales y legislativas venezolanas no reúnen las condiciones de «imparcialidad, libre participación de las fuerzas políticas y estándares internacionales», España propondrá nuevas medidas a sus socios comunitarios.

Dastis sugirió que se trataría, nuevamente, de sanciones subjetivas, contra personalidades del régimen. Algunas de estas se mostraron especialmente molestas por la imposibilidad de viajar a Europa, donde viven algunos familiares directos.

No obstante, en referencia a las peticiones sobre la industria petrolera de Venezuela, Dastis señaló que lo que no hará España, en ningún caso, es impulsar medidas que afecten al sistema económico venezolano y que empeoren la situación de la población.

Ayuda ante la crisis humanitaria

Precisamente sobre las condiciones de vida de los venezolanos, recordó que el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, visitó la semana pasada la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, junto al comisario europeo de Acción Humanitaria, Christos Stylianides, para conocer de primera mano la situación de las personas que atraviesan la frontera buscando una vida mejor.

Dastis indicó que el pasado año, España destinó un millón de euros a la Cruz Roja venezolana para atender la crisis humanitaria y por el momento están previstos otros 350.000 euros para 2018. Además, aportará 250.000 euros a la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU y otros 200.000 euros al Plan Frontera de la Cruz Roja colombiana.

Cuando Maura insistió en acusar al Gobierno de pasividad y de actuar sólo «de forma reactiva», desempeñando un papel secundario en una crisis tan grave en un país tan cercano, el ministro replicó que la prueba de que no es así es que el régimen venezolano a quien ha expulsado y declarado persona non grata ha sido al embajador español, y no al francés, al que incluso ha intentado convencer de que sea mediador.

«El país contra el que ha reaccionado de manera injustificada es España, por algo será», manifestó Dastis, quien insistió en que el Gobierno, aunque respeta la soberanía de Venezuela, está preocupado por la situación de Derechos Humanos allí.