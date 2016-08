Un venezolano estalla ante el acoso chavista a quienes acuden a la marcha de la oposición en Caracas

Las trabas de las autoridades chavistas al viaje de los venezolanos del interior que acuden a la gran marcha convocada por la oposición para el próximo 1 de septiembre en Caracas están acabando con la paciencia de quienes intentan sumarse a la convocatoria.

Los registros y detenciones momentáneas a los grupos de ciudadanos que se desplazan a la capital venezolana han indignado a los simpatizantes de la oposición a Nicolás Maduro. Hasta el punto de que uno de ellos ha terminado por estallar ante el registro a las pertenencias de uno de sus acompañantes que llevaban a cabo efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, una escena que fue grabada en vídeo.

Este anónimo ciudadano ha denunciado a viva voz «el narcoestado» al que sirven los agentes que están revolviendo el equipaje de su amigo y ha cargado contra los jerarcas del régimen supuestamente implicados en asuntos de narcotráfico. Se pregunta cómo es posible tal celo en la vigilancia de quienes no quieren más que ejercer el derecho democrático de reunión cuando presuntos responsables de tráfico de estupefacientes ocupan altos cargos en el Gobierno. En la grabación puede apreciarse como varios uniformados que asisten a la escena van acercándose cada vez más al protagonista del vídeo, que, no obstante, no depone su actitud e insiste en su alegato.