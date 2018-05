El vecino que presenció el increíble rescate de París: «¡Cuando llegué a la terraza, ya estaba escalando!» «Me desperté por los gritos en la calle», contó el vecino, un hombre de 28 años que lleva poco tiempo viviendo en el edificio

Mamadou Gassama, el joven inmigrante irregular de 22 años que el pasado sábado salvó la vida de un niño de cuatro durante un increíble rescate, es una de las personalidades de las que más se habla en estos días. El chico, que trepó las cuatro plantas de un bloque de pisos por su fachada para evitar la caída fatal del menor, será galardonado con la nacionalidad francesa y pasará a formar parte del cuerpo de bomberos de París. Este martes, otro de los protagonistas del suceso, el vecino del pequeño, ha ofrecido su testimonio sobre lo ocurrido al periódico galo «Le Parisien».

«Me desperté por los gritos en la calle», contó el vecino, un hombre de 28 años que lleva poco tiempo viviendo en el edificio. «Como tenía los pies desnudos, me puse rápidamente mis zapatillas para no escurrime por la terraza (...) Vista la configuración de la terraza, no podía alzarle. No quería arriesgarme a soltar su mano, así que preferí ir despacio. Cuando llegué a la terraza, ya estaba escalando. ¡Iba tan rápido!», explicó el chico, que no quiso revelar su nombre. Por suerte, la aparición de Gassama, que escaló con la sola fuerza de sus manos y sus piernas por la fachada, logró que el incidente tuviera un final feliz: «Escalaba, ¡iba tan rápido!», informa «Le Parisien».

El vecino también dedicó unas palabras al menor rescatado, que era incapaz de articular palabra después del suceso y que sufrió heridas en los dedos y en el hombro: «Fue muy valiente, porque cayó de una planta antes de agarrarse a una terraza justo debajo». Y de su salvador, dijo: «Espero volver a ver a Mamadou para felicitarle por este logro, que conseguimos juntos».