Varufakis presenta la versión griega del partido Frente de Desobediencia Realista Europea

El Teatro Ilisia, cerca del hotel Hilton de Atenas, es el escenario hoy de la presentación de la rama griega de partido europeo DiEM25 y también de su asamblea fundadora. En la primera votación de esta formación, denominada MéRA25 (iniciales de Frente de Desobediencia Realista Europea) Varufakis resultó elegido Secretario del Consejo Nacional, en el que también se eligieron 200 miembros que forman el Comité Político y la Secretaría Política del partido, de ocho miembros, todos ellos elegidos por dos años. Durante el día entero Varufakis, además de presentar este partido, organiza varias mesas redondas sobre las prioridades futuras: Educación, Sanidad, Política Medioambiental, Marco Económico y Social, así como las relaciones entre esta formación griega y la europea (DiEM25) que se presentará en las elecciones europeas del año próximo.

La peor amenaza

Yanis Varufakis, con un traje negro y una camiseta violeta, ha declarado que Grecia se enfrenta con la peor amenaza después de la guerra civil, ya que ha sufrido una «cuádruple bancarrota: del estado, de los bancos, de los hogares y de las empresas». Ha insistido que la salida de Grecia del rescate, que se espera en este mes de agosto, es «la más tóxica de las mentiras», ya que el país no se volverá independiente, sino que continuará estando bajo lo que denomina «la esclavitud» de los acreedores. Y ha dejado bien claro que los programas de ajustes y reformas no han conseguido salvar al país, sino a tenerle bajo un régimen de dominio colonial en el que miles de jóvenes malviven con sueldos bajísimos o planean cómo escapar de Grecia. Se ha mostrado también contrario a las subastas electrónicas de hipotecas (que podrán llevar a desahucios en el futuro) insistiendo que no alivian la cartera de deudas morosas de los bancos

Programa

En su rueda de prensa Varufakis destacó que su partido está abierto a quien acepte los siete puntos de su programa como base para un trayecto gubernamental: reestructuración de la deuda griega, reducción de excedentes primarios, creación de una empresa pública de reestructuración de deudas privadas, generosa reducción de los impuestos actuales, creación de un sistema público de pagos que no sea a través de los bancos, la transformación del fondo para las privatizaciones en un banco de desarrollo y respeto por el empleo remunerado y el espíritu empresarial creativo

En el día de hoy lo que el político y profesor universitario de Economía también busca es la inscripción de miembros para este partido, fondos y voluntarios, todo a la vez.

Política exterior: Turquía

Varufakis no pudo impedir el comentar sobre política exterior, comentando que desde que recuerda «Turquía ha sido siempre una fuente de provocación y de episodios mas o menos calientes». Insistió que «la economía turca es inestable en los últimos años y el gobierno de Erdogan ha llevado las cosas a extremos autocráticos».