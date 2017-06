Un muerto y varios heridos por disparos en un hospital de Nueva York

Un médico ha disparado este viernes dentro de un hospital de Nueva York y causó entre cinco y seis víctimas antes de suicidarse, según fuentes oficiales e informes de medios de comunicación.

Medios locales identificaron al autor de los disparos como Henry Bello, pero se desconoce qué le motivó a disparar a varias personas en el hospital, algunos de ellos aparentemente colegas suyos.

Aunque en un principio se informó de la posibilidad de que una de las víctimas murió por los disparos, el dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales, que sí confirmaron que el atacante pereció dentro del hospital.

UPDATE: The shooter is deceased. Several others are injured regarding the shooting at Bronx Lebanon Hospital.