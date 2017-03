Varios heridos por el ataque de un hombre con un hacha en la estación central de Dusseldorf

El ataque de un hombre con un hacha en la estación central de Dusseldorf ha provocado al menos cinco heridos este jueves, ha informado France Press. El sospechoso ha sido detenido pero se cree que la policía busca a un segundo atacante, según informan medios alemanes.

Video: Scene outside #Düsseldorf train station after a man with an axe attacked several people https://t.co/oRBGzkjiB6pic.twitter.com/YWVKT3O7f2