Varias ciudades británicas celebran manifestaciones contra el Brexit

Miles de personas, unas quince mil en Londres, se manifestaron ayer en varias ciudades británicas para demandar al Gobierno y al Parlamento que se demore la aplicación del Brexit. Las principales manifestaciones, coloristas y marcadas por el buen humor, tuvieron lugar en la capital, Birmingham, Cambridge, Oxford y Edimburgo, localidades en las que ganó el Remain en el referéndum.

Los desfiles europeístas se han organizado al margen de los partidos, impulsadas por la iniciativa Marcha por Europa, que los ha organizado a través de las redes sociales, aunque en Londres pudo verse a diputados laboristas y a uno de los líderes verdes. El pasado julio ya habían reunido en Londres a más de 30.000 personas, el doble que ayer. La marcha londinense discurrió desde Hyde Park al Parlamento y la integraban mayoritariamente personas de clase media blancas. El tono era lúdico, con música y hasta con algunos disfraces, como un europeísta disfrazado de Elvis con una pancarta que rezaba «Europe always in my mind», parafraseando la canción.

Mañana se debatirá en la Cámara de los Comunes una iniciativa popular que demanda una segunda consulta y que fue respaldada por cuatro millones de firmas a través de internet, un hito. De todas formas, la sesión tendrá un mero carácter consultivo, sin potestad para que el Parlamento pueda autorizar otro referéndum.