La UniÃ³n Europea y JapÃ³n alcanzan un principio de acuerdo para la firma de un tratado de libre comercio

La Unión Europea y Japón han llegado este miércoles a un acuerdo político sobre los principales puntos del tratado de libre comercio bilateral, que se espera que los líderes de ambas partes confirmen en la cumbre bilateral que acogerá este jueves Bruselas.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström a través de su perfil de Twitter ha realizado el anuncio: «Hemos alcanzado un acuerdo político a nivel ministerial sobre un acuerdo comercial entre la UE y Japón. Recomendamos ahora a los líderes que confirmen esto en la cumbre».

