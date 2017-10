Los cinco expresidentes vivos de EE.UU. se unen para pedir ayuda para las víctimas de los huracanes Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush y Jimmy Carter cantaron juntos el himno nacional

Los últimos cinco presidentes de Estados Unidos viajaron este sábado por la noche a Texas a un concierto para recaudar fondos para las víctimas de los huracanes que devastaron el sur del país y el Caribe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush y Jimmy Carter cantaron juntos el himno nacional antes de sentarse en la primera fila para escuchar el concierto, titulado «Desde el fondo del corazón: la llamada de un Estados Unidos».

El presidente Donald Trump no asistió, pero envió un mensaje de video en el que describió el evento como «magnífico» y «esfuerzo vital».

«Como expresidentes, queríamos ayudar a nuestros compatriotas a comenzar a levantarse», dijo Barack Obama en un mensaje de video al comienzo del concierto, transmitido en vivo desde la ciudad universitaria de College Station, Texas.

«La gente aquí ha sido perjudicada, pero como dijo un tejano: Texas tiene más amor que agua », dijo George W. Bush.

«Trabajemos todos juntos y hagamos de Estados Unidos una nación voluntaria más grande», añadió Jimmy Carter.

La banda de música country de Lee Greenwood abrió el concierto con su canción «Proud to be an American», que incluyó las participaciones de Robert Earl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle y Sam Moore.

Lady Gaga también realizó una aparición sorpresa en la que anunció que haría una donación de un millón de dólares y que se lanzaría un programa de apoyo psicológico para los sobrevivientes.

«En estos tiempos de desastre, dejamos de lado todas nuestras diferencias y nos reunimos, porque nos necesitamos o no podríamos sobrevivir», dijo el cantante.