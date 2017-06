El enigmático «covfefe» que Donald Trump lanzó a la red la pasada medianoche absorbió durante toda la jornada el interés de Washington en Twitter —y fuera de él—, que por un día dejó de lado la trama rusa para sumarse al cachondeo que el presidente provocó con su tuit. «Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa», tuiteó a las 00.06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir «coverage» (cobertura), en lugar de la palabra inexistente «covfefe» y que publicó el mensaje aparentemente incompleto.

Pasaron casi seis horas hasta que Trump borró su mensaje a las 05.48. Demasiado tarde: con nocturnidad y alevosía, el tuit había alcanzado los 127.000 retuits, unos 162.000 me gusta y abría los telediarios de la mañana en las cadenas estadounidenses. «Espero que se te haya caído el celular al inodoro», respondió un usuario ironizando sobre el rumor de que Trump tuitea desde el baño.

Miles de personas trataron de indagar el significado de «covfefe» y las bromas también llegaron desde perfiles oficiales, como el de la Policía de Filadelfia, que tuiteó este mensaje: «Las carreteras aún están resbaladizas por la lluvia de anoche. Utilizad por favor los limpiaparabrisas y conducid con #covfefe». Además, el canal de televisión Fusion abrió una encuesta para determinar la pronunciación correcta de «covfefe». De las más de 215.000 personas que han participado, el 43 % ha optado por «Cov-FEE-fee» como opción más probable.

No era la primera vez que Trump publicaba un tuit con errores, en el pasado conjugó mal verbos («payed» en lugar de «paid») o erró con el nombre del expresidente Barack Obama (puso Barrack) entre muchos otros, aunque esta fue la más sonada. Consciente del revuelo creado, Trump, con mucha cintura, trató de driblar las burlas con un nuevo mensaje en Twitter: «¿Quién puede descubrir el verdadero significado de 'covfefe'? ¡Disfruten!».

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!