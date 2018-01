Los Turpin, obsesionados con la Biblia y con la imagen de una familia feliz El matrimonio Turpin, de fuertes convicciones religiosas, se declaró en bancarrota en 2011

El matrimonio Turpin no parecía ser muy consciente de la elevada deuda que arrastraban sus cuentas. O, al menos, no aparentaba gran inquietud, según relata Ivan Trahan, el abogado que había asumido la gestión de sus números desde que la pareja se declaró en bancarrota en 2011. Pese al salario de 140.000 dólares que percibía anualmente hasta entonces David Turpin, como ingeniero de la empresa de dispositivos militares Northrop Grumman, la pareja no había logrado hacer frente a sus compromisos económicos. Fue cuando decidió trasladarse a California desde Texas.

Los testimonios de los padres de David coinciden en destacar que se trataba de un matrimonio de fuertes convicciones religiosas, incluida una cierta obsesión por la lectura diaria a sus hijos de pasajes de la Biblia. Sin embargo, su inquietud parecía ser mucho menor por transmitirles otro tipo de conocimientos, durante su educación en casa, supuestamente a cargo de su madre.

La horrenda escena que presenciaron ayer los agentes al irrumpir en la vivienda contrasta con las fotografías casi idílicas que el matrimonio había subido a su cuenta de Facebook. Imágenes familiares de una visita a Disneyland, en California, y de celebraciones con la que pareja había renovado su matrimonio repetidas veces en Las Vegas, conformaban la idea de una familia aparentemente feliz. Entre los testimonios gráficos, un llamativo vídeo exhibe el ritual en el que David y Anna renuevan sus votos ante el oficiante, en uno de los salones de la ciudad del juego, tras lo cual sus hijos rompen en aplausos y felicitaciones.