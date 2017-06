El congresista demócrata Mike Quigley, que copreside el Caucus de Transparencia, presentó hoy un proyecto de ley denominado «Covfefe» para que los tuiteos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, queden documentados en los Archivos Nacionales.

La propuesta, llamada como una palabra inexistente con la que Trump dio que hablar hace unas semanas en Twitter, enmienda la Ley de los Documentos Presidenciales para incluir el término «redes sociales» como material documental.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!