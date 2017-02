Tsipras pide al FMI que corrija sus estimaciones Â«errÃ³neasÂ» para negociar sobre una Â«base comÃºnÂ»

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha emplazado este sábado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a corregir sus estimaciones "erróneas" sobre este país para poder negociar sobre una "base común" y apeló a la canciller alemana, Angela Merkel, a detener las "agresiones" de su ministro de Finanzas contra Grecia.

En un discurso ante el Comité Central de su partido, Syriza, Tsipras subrayó que si el FMI no revisa sus estimaciones, no puede haber una base común para que las negociaciones puedan continuar a nivel técnico.

Tsipras hizo estas declaraciones un día después de que el presidente del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem, anunciara que en la reunión mantenida este viernes en Bruselas entre las instituciones acreedoras y el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, se registró un avance sustancial que permitirá que se retomen las negociaciones la próxima semana.

El líder de Syriza aludió con ello al informe del FMI presentado esta semana, en el que pone en duda la capacidad de Grecia de generar los objetivos de superávit primario fijados en el tercer programa de rescate y en el que, según Atenas, no hace justicia a los progresos alcanzados hasta ahora. Tsipras recordó que, ya en el pasado, el FMI erró en sus previsiones.

"Tenemos ante nosotros una evaluación de por sí difícil, pero que se hace más difícil por la disputa entre los acreedores", señaló el primer ministro, y añadió que el FMI está haciendo "un juego" a las espaldas de Grecia al no decir abiertamente que no piensa participar en el rescate por no enfrentarse con el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.

"Debido a que no quieren echar la culpa al Ministerio de Finanzas alemán, están tratando de inventar nuevos requisitos para que Grecia sea la culpable del bloqueo y de lo que en mi opinión será su decisión de no financiar el programa", añadió.

Recalcó que Grecia no negociará nada que no forme parte del acuerdo firmado y se ajuste al acervo comunitario.