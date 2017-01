Trump y Melania, Â«a su maneraÂ»

Va a ser un día de contrastes. Celebración y protesta. Himnos y división. Presencia de la élite política y sonoras ausencias. Cuando el baile del nuevo presidente de EE.UU. y la Primera Dama, Donald Trump y su esposa Melania, acapare la atención de los cientos de congregados en la fiesta de la Inauguración, las calles de Washington no mostrarán la misma pompa y circunstancia. En un Distrito de Columbia que entregó el 93% de su voto a la candidata perdedora, Hillary Clinton, y sólo un 5% a quien esta noche se alojará ya en la Casa Blanca, no podía esperarse un entusiasmo popular desbordante. Pero el encono que despierta Trump ha superado todos los precedentes.

Aunque las protestas menores suelen acompañar al principal acto institucional del país, esta vez cientos de miles de personas, muchas procedentes de numerosos puntos del país, se han concentrado en la capital, en un fin de semana de confrontación que recibirá a su nuevo mandatario. Aunque también se prevé la presencia de numerosos seguidores de Trump, que el nuevo presidente ha calculado «en número récord» desde su cuenta de Twitter, el entusiasmo ha decaído tanto con respecto a otras convocatorias que se anuncia el acto más breve en décadas: en tiempo, en voluntarios y en número de asistentes, que se estima en unos 800.000. Menos que la de hace cuatro años, en torno a la renovación de mandato de Obama, cuando se superó ampliamente el millón de asistentes, y a gran distancia de los casi dos millones que congregó la histórica toma de posesión del primer presidente negro de Estados Unidos.

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday!