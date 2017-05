Trump reconoce haber compartido informaciÃ³n confidencial con Rusia

Trump respondió así en su cuenta de Twitter al diario The Washington Post, según el cual el mandatario reveló recientemente información secreta sobre Daesh al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo que ha sido desmentido por la Casa Blanca.

«Como presidente, quería compartir con Rusia (en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca), lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas», escribió Trump. «Razones humanitarias, además quiero que Rusia intensifique su lucha contra EI y el terrorismo», agregó para explicar los motivos.

Según el rotativo, Trump proporcionó a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales, unas afirmaciones a las que McMaster no aludió en el desmentido.

Esta información fue facilitada por un país aliado de EEUU y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos, según las fuentes citadas en exclusiva por el Post y que también ha cotejado The New York Times. Poco después de publicarse, la Casa Blanca tildó de «falsa» la información de The Washington Post.

«El artículo es falso», apuntó en una breve comparecencia el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R. McMaster, quien aseguró que Trump no reveló «fuentes, métodos u operaciones militares» a Lavrov, pese a que el Post no habla de eso en su información.

«Yo estaba ahí, no sucedió», insistió McMaster, quien sin embargo admitió que Trump y Lavrov hablaron sobre un «abanico de amenazas comunes» incluyendo «amenazas a la aviación comercial».

También participó del encuentro entre Trump y Lavrov celebrado el pasado miércoles el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, quien, en la misma línea que McMaster, negó que se hablara sobre «fuentes, métodos u operaciones militares». Ni McMaster ni Tillerson negaron que Trump revelase información secreta a Lavrov en sus reacciones al artículo.