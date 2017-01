Trump se queda sin artistas para su concierto de investidura

Cada vez son menos los artistas que le quedan al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump para su concierto de investidura.

Trump venía acumulando decenas de rechazos de artistas, entre los que figuran Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion.

Pero, para peor, los que habían confirmado también le están dando la espalda. Es el caso de Jennifer Holliday que, finalmente no acudirá. Si bien desde el inicio había dicho que era un evento para la gente y no para apoyar al magnate norteamericano, se ha decantado por el «no» después de comprobar las críticas de sus fans gays al respecto.

En un comunicado se disculpó por el «fallo de su juicio» y por ser ignorante respecto a los temas que afectan a cada estadounidense y por causar «consternación y angustia» entre los fans.

Anteriormente, sus argumentos habían sido bien distintos: Holliday, quien apoyó a Hillary Clinton en las elecciones por la presidencia, subrayó que había cantado ante presidentes tanto republicanos como demócratas, y que eso podría ser la causa por la que el equipo de Trump la contactó, y dijo en broma que dado que ellos no pudieron conseguir a una artista «de primer nivel, se fueron al fondo de la lista». «No lo veo como cantar para Trump; Lo veo como si cantara para la gente en la Explanada Nacional», declaró en una entrevista.

«Haremos algo increíble»

Para el evento, llamado «Make America Great Again! Welcome Celebration», que se celebrará el próximo jueves participarán la estrella de música country Toby Keith, el actor Jon Voight, la banda de rock sureña 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums y The Frontmen of Country, que contará con Tim Rushlow, Larry Stewart y Richie McDonald.

«Haremos algo increíble», aseguró Trump en un vÍdeo tuiteado que promociona el concierto. «Eso será realmente fantástico». El mismo Trump ofrecerá un discurso en el concierto en el Lincoln Memorial, que los organizadores afirman «servirá como un tributo a uno de nuestros máximos atributos, la transición pacífica de poder partidista».