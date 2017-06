Trump propone un Â«muro solarÂ» que rebaje la factura para MÃ©xico

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto este jueves que el muro que quiere construir en la frontera con México esté cubierto de paneles solares para que la factura para el país vecino sea menor, en un largo discurso en el que ha hablado sobre inmigración, Cuba y su constante pugna con la oposición demócrata.

Trump ha vuelto a entrar en su modo de campaña, el que más disfruta, durante un mitin de más de una hora en Iowa, uno de los estados clave que ganó en las elecciones de noviembre pasado, en el que se ha regodeado en sus promesas cumplidas hasta ahora y ha asegurado tener mucho más que ofrecer a sus simpatizantes. «Siempre es maravilloso poder abandonar esa ciénaga de Washington y pasar tiempo con la gente que de verdad trabaja duro, a los que llamamos patriotas estadounidenses», ha dicho Trump ante cientos de personas en la localidad de Cedar Rapids, donde también ha visitado un centro con novedades tecnológicas para facilitar la agricultura.

El mandatario, que este mes ha dado discursos similares en estados como Ohio, Wisconsin y Florida, ha insistido en su promesa electoral estrella, la de construir un muro en la frontera con México, y le ha insertado un toque nuevo. «Estamos pensando en construir el muro como un muro solar, algo que cree energía y se autofinancie. De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no?», ha preguntado Trump. La posibilidad de colocar paneles solares en el muro ya circulaba en Washington, dado que el mandatario habló de ella en un encuentro privado con un grupo de legisladores republicanos el pasado 6 de junio, pero hasta ahora Trump no había hablado de ello en público.

La autoría de la idea

El mandatario ha asegurado que esa idea tan «imaginativa» es suya, a pesar de que muchos medios estadounidenses la atribuyen a una de las decenas de propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública para construir el muro. La compañía se llama Gleason Partners, cuyo fundador, Tom Gleason, dijo este mes al diario The Washington Post que su diseño generaría dos megavatios de electricidad por milla (1,6 kilómetros), una energía suficiente para abastecer a 350 viviendas, y que construirlo costaría unos 7,5 millones de dólares por milla. El Gobierno de Trump proyecta que el muro en la frontera sur cubra alrededor de la mitad de los más de 3.000 kilómetros de territorio limítrofe con México, algo que según el Departamento de Seguridad Nacional, costaría más de 20.000 millones de dólares.

Aunque colocar paneles solares en el muro podría ayudar a sufragar esa factura, hay quienes cuestionan la eficacia de esa estrategia, dado que las placas deberían colocarse verticalmente y podrían no canalizar adecuadamente toda la luz del sol. Trump insistió, no obstante, en que la zona de la frontera sur «es uno de los lugares donde la energía solar funciona realmente bien», y ha opinado que recubrirlo de brillantes paneles haría, además, que el muro tuviera «una apariencia preciosa». El Gobierno mexicano ha rechazado rotundamente la posibilidad de costear el muro, y Trump aún no tiene el visto bueno del Congreso para su petición de presupuesto para la barrera, que por el momento cubriría solo 120 kilómetros y costaría 1.600 millones de dólares.

En su discurso, Trump hizo también una confusa propuesta, al asegurar que «muy pronto» promoverá un proyecto de ley para que los inmigrantes legales en EEUU «deban poder mantenerse económicamente por sí mismos» y no puedan «usar el sistema de prestaciones sociales durante un periodo de al menos cinco años». No está claro si un proyecto de ley así cambiaría algo, dado que el Congreso de EEUU ya aprobó en 1996 una ley que establece que un inmigrante «no puede beneficiarse de ningún beneficio público concedido por el Gobierno federal», como los cupones para alimentos, durante los primeros cinco años desde su entrada en el país.

Otros asuntos

El mandatario también ha recordado su reciente anuncio sobre el cambio de política estadounidense hacia Cuba, y ha dicho que confía en alcanzar con el Gobierno cubano «un acuerdo justo y bueno» para EEUU. «Estados Unidos se mantendrá firme contra la opresión comunista», ha subrayado. También ha defendido su decisión de retirarse del Acuerdo de París contra el cambio climático y dijo que apoya todas las fuentes de energía disponibles, incluidas la solar y la eólica, pero no quiere dar la espalda a la extracción de carbón limpio.

En la víspera de la presentación del proyecto de reforma sanitaria elaborado en secreto por los republicanos en el Senado, Trump ha arremetido además contra el obstruccionismo de la oposición demócrata, pero reconoció que su propio estilo agresivo no ayuda. «Sé que lo estoy poniendo un poco difícil para conseguir su apoyo (a esta ley), pero ¿a quién le importa?», ha asegurado ante una audiencia entregada.