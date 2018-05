Trump ve «productiva» la respuesta de Pyongyang y espera que lleve a la paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha celebrado este viernes el «productivo» comunicado de Corea del Norte en respuesta a su decisión de cancelar la cumbre que tenía previsto mantener con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y confió en que lleve a una «duradera prosperidad y paz».

«Muy buenas noticias recibir el cálido y productivo comunicado de Corea del Norte. Pronto veremos a dónde lleva, esperemos que a una larga y duradera prosperidad y paz. ¡Solo el tiempo (y el talento) lo dirá!», tuiteó Trump.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell!