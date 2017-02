Trump pide a Venezuela que libere a Leopoldo LÃ³pez Â«inmediatamenteÂ»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió hoy en la Casa Blanca a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y pidió la liberación de este dirigente opositor venezolano condenado a casi 14 años de cárcel por haber incitado unas manifestaciones que se saldaron con más de 40 muertos en 2014. «Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente», afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de él con la esposa del dirigente opositor en el Despacho Oval. Además de Trump y Tintori, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio, con el que tenía previsto cenar hoy el presidente, también aparecen en la fotografía.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al