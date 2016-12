Kerry defiende la idea de dos Estados como única forma de terminar el conflicto israelí-palestino

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha asegurado este miércoles que su país sigue defendiendo una «solución de dos Estados» como «única forma» de lograr la paz en el conflicto entre Israel y Palestina. «Jerusalén debería ser la capital de dos Estados», ha agregado

Kerry argumentó así en una comparecencia en el Departamento de Estado la decisión de Estados Unidos de no emplear su derecho de veto en la votación del pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU que exigió a Israel el fin a su política de asentamientos en territorios palestinos.

«Resiste Israel, el 20 de enero está cada vez más cerca», ha tuiteado este miércoles Donald Trump en alusión a la fecha en la que será investido como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos.

Kerry aprovechó también para criticar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que calificó como el más inclinado a la derecha de la historia del país y con una «agenda impulsada por los elementos más extremistas».

«La ampliación de los asentamientos no tiene nada que ver con la seguridad de Israel», señaló tajantemente Kerry, que reconoció, no obstante, que los asentamientos no son «el principal motivo» del conflicto, aunque sí entorpecen una posible solución.