Trump se muestra «muy contento» con el apoyo de la ONU a las sanciones contra Corea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, este domingo sobre las sanciones impuestas a Corea del Norte, algo de lo que se siente «muy contento».

«Acabo de terminar una llamada con el presidente Moon de Corea del Sur. Muy contento e impresionado con el voto de 15-0 de Naciones Unidas sobre las sanciones a Corea del Norte», ha publicado Trump en su cuenta en Twitter.

Just completed call with President Moon of South Korea. Very happy and impressed with 15-0 United Nations vote on North Korea sanctions.