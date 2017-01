Trump: «México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo»

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este viernes contra México asegurando que el país vecino se ha estado aprovechando de Estados Unidos durante «demasiado tiempo».

«México se ha aprovechado de Estados Unidos durante demasiado tiempo. El déficit comercial masivo y la escasa ayuda en la frontera muy frágil deben cambiar, AHORA!», ha reclamado en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Este jueves, Trump había provocado la cancelación del encuentro previsto con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, tras afirmar que «si México no está dispuesto a pagar el muro» en la frontera común, «sería mejor cancelar el encuentro». El mandatario mexicano anunció poco después que no viajaría el martes a Washington para la cita.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!