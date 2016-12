Trump hace del nacionalismo el eje de su plan económico

La maquinaria propagandística del «vendedor» Donald Trump no se detiene. Sin siquiera haber tomado posesión, el presidente electo intenta dar una imagen de buen comienzo en los asuntos que más comprometió su palabra durante la elección presidencial: la creación de empleo y la mejora del bienestar de los trabajadores. En su última comparecencia, ayer, se jactó de haber conseguido 8.000 nuevos puestos de trabajo a cargo de compañías estadounidenses.

Las empresas no dejaron en buen lugar a Trump, cuando aseguraron en un comunicado que formaba parte de un anuncio de mayores proporciones realizado hace un mes. Satisfecho por la supuesta noticia, el magnate difundió en Twitter el que será el eje de su política económica: «Mi Administración seguirá dos reglas simples: comprar a americanos y contratar a americanos».

