Trump fulmina a su jefe de gabinete Reince Priebus y nomina al secretario de Seguridad Interior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a usar twitter para introducir cambios en la Casa Blanca. En esta ocasión, ha utilizado esta red social para anunciar la destitución de Reince Priebus como jefe de gabinete y su sustitución por John Kelly, quien hasta ahora era secretario de Seguridad Interior.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....