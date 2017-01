Trump fulmina a la Fiscal general en funciones que ordenÃ³ no defender el veto migratorio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, relevó hoy del cargo a la hasta ahora fiscal general en funciones, Sally Yates, después de que se negase a defender en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por la Casa Blanca el pasado viernes.

«Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos», apuntó la Casa Blanca en un comunicado. «Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país», agregó la Casa Blanca. En el comunicado, la Casa Blanca también calificó a Yates como «débil» en lo que a seguridad fronteriza se refiere y «muy débil» frente a la inmigración ilegal.

Trump ha nombrado a Dana Boente, abogada estadounidense del Distrito Oriental de Virginia, para reemplazar a Yates, dice en el tweet el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Boente, la nueva fiscal general en funciones, se declaró «honrada» de servir a Trump. «Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos», agregó.

Boente estará en el cargo hasta que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el senador republicano Jeff Sessions.

.@POTUS has named Dana Boente, US Attorney for the Eastern District of VA as Acting Attorney General. Sally Yates has been relieved.