Trump felicita a Irak por la liberación de Mosul de manos del Daesh

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este lunes al Goberno de Irak por «la liberación de Mosul de su larga pesadilla bajo el mandato de Estado Islámico» después de que el primer ministro del país árabe, Haider al Abadi, anunciara la toma de la ciudad.

«Felicitamos a Al Abadi, a las fuerzas de seguridad y a todos los iraquíes por su victoria sobre los terroristas, que son enemigos de todos los pueblos civilizados», ha indicado en su comunicado, publicado por la Casa Blanca.

Asimismo, ha expresado sus condolencias por los miles de iraquíes brutalmente asesinados por el Daesh. «Estamos de luto junto al pueblo iraquí por la pérdida de sus heroicos soldados y los peshmerga -fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí- que dieron sus vidas para restaurar la paz en su país, y honramos su sacrificio», ha añadido.

Trump ha destacado además que Estados Unidos y la coalición global contra Daesh están «orgullosos» por «estar junto a las fuerzas de seguridad y todos los que han hecho posible este momento de liberación».

«La victoria en Mosul, una ciudad en la que Estado Islámico proclamó su llamado 'califato', señala que sus días en Irak y Siria están contados. Continuaremos buscando la destrucción total de Estado Islámico», ha proseguido.

El propio Al Abadi ha oficializado este lunes la derrota de los yihadistas en la ciudad con un discurso desde el corazón de la liberada Mosul en el que anunciado «el fracaso del estado de terror» en que se ha visto sumida la zona desde hace más de tres años.

From the Old City we announce the liberation of Mosul and remember the heroic sacrifices of our armed forces and their families pic.twitter.com/9GyZ7gzXV5