Trump se enfrenta a Macron y Trudeau por Twitter horas antes de la cumbre de G-7 El presidente francés ha afirmado que no les importa firmar un acuerdo de seis países si es necesario

Abc.es

Madrid Actualizado: 08/06/2018 11:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Horas antes del encuentro que tendrán los presidentes de siete naciones en la Cumbre del G-7 en Charlevoix, Canadá, Donald Trump se enfrentó por Twitter a su homólogo francés, Enmanuel Macron y al Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, desatando una ola de mensajes con respecto a la guerra comercial que sotiene con su país y la Unión Europea.

Trump ha utilizado su cuenta en la red social para tomar represalias en contra de un tuit enérgico de Macrón: «Puede que al presidente estadounidense no le importe estar aislado, pero tampoco nos importa firmar un acuerdo de 6 países si es necesario. Como estos 6 países representan valores, representan un mercado económico que tiene el peso de la historia y que ahora es una verdadera fuerza internacional».

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 de junio de 2018

El presidente norteamericano ha aprovechado la oportunidad para dirigirse a los dos líderes: «Díganle al primer ministro Trudeau y al presidente Macron que están cobrando aranceles masivos a los Estados Unidos y crean barreras monetarias. El superávit comercial de la UE con Estados Unidos es de 151,000 millones de dólares (...) Espero verlos mañana».

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2018

Asimismo, Trump ha señalado: «¿Por qué la Unión Europea y Canadá no están informando al público que durante años han utilizado aranceles masivos y barreras comerciales no monetarias contra Estados Unidos totalmente injustas para nuestros agricultores, trabajadores y empresas? ¡Quiten sus aranceles y barreras o haremos más para igualarlos!».