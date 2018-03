Trump elogia al presidente de China por consolidar el poder y extender su mandato El mandatario estadounidense también ha lamentado no haber investigado a la excandidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton después de las elecciones presidenciales de 2016

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado al mandatario chino, Xi Jinping, por consolidar recientemente su poder y extender su mandato, asegurando que no le importaría hacer esa maniobra él mismo.

«Ahora es presidente de por vida. Presidente de por vida. No, es genial», ha señalado Trump en declaraciones a puertas cerradas, según ha recogido la cadena estadounidense CNN. «Y mira, él fue capaz de hacerlo. Creo que es genial. Tal vez tengamos la oportunidad algún día», ha aseverado.

Trump también ha lamentado no haber investigado a la excandidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton después de las elecciones presidenciales de 2016, denunciando un «sistema manipulado» que aún no cuenta con las «personas adecuadas» para solucionarlo.

Los comentarios de Trump reflejan su profundo resentimiento por el hecho de que sus acciones durante la campaña de 2016 permanezcan bajo escrutinio, mientras que las de Clinton no.

«Les digo que es una gente amañada del sistema», ha asegurado el mandatario estadounidense. «Lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Es un sistema manipulado y todavía no tenemos a las personas adecuadas. Tenemos a muchas personas excelentes, pero para ciertos asuntos, no tenemos a las personas adecuadas», ha añadido.

Trump ha asegurado en reiteradas ocasiones que su fiscal general, Jeff Sessions, debería iniciar investigaciones sobre Clinton y ha continuado criticando a Sessions en Twitter por no tomar lo que él considera como pasos apropiados para investigar las acciones de la excandidata relacionadas con su correo electrónico.