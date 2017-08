Trump dictó a su hijo el comunicado con el que trató de falsear sus contactos con Rusia

En el ránking de escándalos del ‘trumpismo’ del mes pasado, el número uno se lo llevan las revelaciones sobre la reunión orquestada por el hijo mayor de Donald Trump con ciudadanos rusos vinculados al Kremlin en medio de las elecciones para acceder a información dañina sobre Hillary Clinton. Donald Trump Jr. trató en un primer momento de pintar una versión del encuentro muy diferente de la realidad, como se demostró después. Y ahora parece que quien estuvo detrás de ese intento de falsear la reunión fue su padre, el presidente de EE.UU., según asegura ‘The Washington Post’.

El asunto sorprendió a Trump y su familia durante la reunión del G-20 en Alemania de comienzos del mes pasado. Trump estaba en Hamburgo y su hijo en EE.UU. cuando aparecieron las primeras informaciones sobre un encuentro de este último y otros miembros principales del equipo electoral -como el yerno del presidente, Jared Kushner- con una abogada vinculada con el Gobierno de Rusia en junio del año pasado, en plena refriega electoral. La información, en medio de las investigaciones sobre la trama rusa en el Congreso y en el Departamento de Justicia, era un nuevo quebradero de cabeza para Trump. El equipo de Trump Jr. defendió ofrecer una versión transparente y detallada de la reunión, para evitar quedar en mal lugar si afloraban nuevos detalles, como sucedió.

Pero el presidente de EE.UU. intervino. En el vuelo de vuelta a Washington, en una cabina del Air Force One, Trump dictó el comunicado con el que su hijo respondió a las revelaciones. En el se aseguraba que «principalmente» se había hablado sobre el programa de adopciones de niños rusos y que no era «un asunto de campaña». Ninguna de esas dos afirmaciones son necesariamente falsas, pero, poco después, ‘The New York Times’ revelaba que el motivo de la reunión fue entregar información dañina sobre Hillary Clinton en manos de Rusia, como el propio Trump Jr. reconoció al divulgar conversaciones por email al respecto.

Tratar de engañar al público sobre el contenido de una reunión no es delito, pero aviva las sospechas sobre qué sabía Trump sobre estos encuentros y por qué quería ocultarlos. La información del ‘Post’ contradice además a su abogado, Jay Sekulow, que negó que el presidente redactara el comunicado. Ayer, la Casa Blanca reconoció a través de su portavoz, Sarah Sanders, que Trump «dio su opinión», «como cualquier padre hubiera hecho», pero negó que hubiera ninguna «inexactitud» en el comunicado.

Conspiración de Fox y la Casa Blanca

La Casa Blanca fue ayer objeto de otra acusación vinculada con la trama rusa: que se compinchó con la cadena Fox News para elaborar una información falsa que vinculaba la filtración dañina de los emails del partido demócrata con la muerte de un empleado de esta formación. Lo ha hecho un investigador privado, Rod Wheeler, en una demanda a la que ha tenido acceso la cadena NPR. Según su versión, Fox News y la Administración Trump trataron de echar humo a las informaciones sobre la trama rusa con una historia que la alimentaba una teoría conspiranoica: la muerte de Seth Rich, empleado demócrata asesinado en julio del año pasado, estaba vinculada a la filtración de miles de emails del partido. Fox News lo publicó en mayo y se retractó una semana después. La demanda de Wheeler, que fue contratado por un multimillonario amigo de Trump par investigar el suceso y que fue citado de forma errónea en la exclusiva de Fox, asegura que el presidente presionó para que la historia saliera a la luz.