Trump dice que Putin «ha sido mucho más líder» que Obama

El candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, «ha sido un líder, mucho más líder que (el mandatario estadounidense, Barack) Obama». Durante un foro de veteranos organizado por la cadena de televisión estadounidense NBC, y en el que ha participado su rival demócrata, Hillary Clinton, el magnate ha insistido en sus alabanzas al presidente ruso, recalcando que «tiene un gran control sobre su país».

El foro ha supuesto una dura prueba para ambos candidatos, con Trump siendo interpelado por sus declaraciones sobre Putin y sus proyectos para política exterior, y Clinton a la defensiva por el uso de su correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. Ambos candidatos han dispuesto de 30 minutos --primero Clinton y luego Trump-- con la orden de no atacarse mutuamente, algo que no han respetado totalmente.

Las preguntas a Clinton sobre su uso del correo han sido especialmente duras, con un antiguo encargado de información sensible asegurando que él hubiera sido «encarcelado» de haber hecho lo que la candidata demócrata. Sin embargo, la ex secretaria de Estado ha vuelto a defender su actuación, reiterando que los documentos que envió por su correo privado --y no seguro-- no estaban marcados como clasificados. Por su parte, Trump ha sido preguntado sobre su estrategia frente a Daesh, su relación con Putin y sus proyectos sobre el IVA, dando pocos detalles y divagando durante sus respuestas.

El debate ha tenido lugar el mismo día en que varios sondeos han apuntado que la ventaja de Clinton sobre Trump de cara a las presidenciales del 8 de noviembre se han reducido nuevamente.