Trump se ve desamparado por los republicanos

El presidente de Estados Unidos se ha quejado este domingo de la poca protección de la que disfruta por parte de los republicanos del Congreso. Además, ha vuelto a quejarse de la investigación sobre los vínculos de su candidatura con Rusia en las pasadas elecciones a la Casa Blanca.

«Es muy triste que los republicanos, incluidos algunos que aprovecharon mi ascenso para llegar donde están, hagan muy poco para proteger a su presidente», ha escrito Trump en un tuit.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.