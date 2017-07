Trump defiende su Â«pleno poderÂ» para el perdÃ³n presidencial ante nuevas filtraciones sobre Rusia

Donald Trump ha dado una nueva muestra de haberle visto las orejas al lobo sobre las consecuencias legales de los contactos de su campaña con Rusia durante las elecciones. Ha asegurado que «el presidente de EE.UU. tiene pleno poder para perdonar». Lo ha hecho dentro de una tormenta de mensajes por Twitter, en los que ha cuestionado que haya que «pensar en eso cuando los únicos crímenes hasta ahora son las filtraciones contra nosotros». La referencia al perdón presidencial se produce después de que la víspera «The Washington Post» desvelara que Trump y sus asesores legales habían examinado la posibilidad de que el presidente ejerciera esta potestad. El equipo de Trump reconoció que el presidente quería saber cuáles serían sus opciones ante el proceso abierto por Robert Mueller, el investigador especial nombrado para desentrañar los contactos entre Rusia y la campaña de Trump durante las elecciones y dirimir si hubo un complot para perjudicar a Hillary Clinton y beneficiar al millonario neoyorquino. La investigación afecta a miembros cercanos de su equipo electoral y al propio presidente de EE.UU.

Según el «Post», se analizó la posibilidad de que el presidente utilizara su potestad para perdonar delitos federales para miembros de su equipo, sus familiares e incluso él mismo. Esta última opción ha abierto un debate legal en EE.UU. sobre si el «autoperdón» sería constitucional, algo nunca visto en EE.UU. y para lo que no hay unanimidad entre los expertos. Lo que sí está claro es que desataría un vendaval político y legal de proporciones enormes, incluso para esta presidencia.

Las referencias al perdón presidencial se producen además en medio de las últimas informaciones sobre contactos con Rusia. El mismo diario de la capital estadounidense desveló ayer nuevos datos sobre los contactos previos a las elecciones del actual fiscal general, Jeff Sessions, con el embajador ruso en EE.UU., Sergei Kislyak. Sessions no desveló esos contactos durante su proceso de confirmación en el Congreso. Su revelación motivó que se recusara sobre las investigaciones de las interferencias rusas en las elecciones presidenciales, aunque dijo que en las conversaciones no se habló sobre la campaña, y que solo lo hizo en su condición de senador. Ahora, fuentes de la inteligencia aseguran al «Post» que Kislyak dijo a sus superiores en Moscú que las conversaciones sí versaron sobre la campaña y sobre las relaciones en una futura administración Trump. El presidente ha atacado las informaciones como «filtraciones ilegales» en Twitter, donde también ha tratado de cambiar el foco con acusaciones sobre «los lazos de Clinton con Rusia» y «los crímenes de Hillary Clinton y Comey [el ex director de la CIA, al que despidió]» y con presiones a los legisladores republicanos para que avancen el a reforma sanitaria que reemplace a Obamacare.