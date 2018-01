Trump declara la guerra a Bannon, su trampolín populista a la presidencia El presidente de EE.UU. reacciona con furia a la traición de su ex mano derecha, que le ataca con fiereza en un nuevo libro que ha conmocionado a la Casa Blanca

Javier Ansorena

@jansorena CORRESPONSAL EN NUEVA YORK 04/01/2018 21:00h Actualizado: 04/01/2018 21:01h

A dos semanas de que se cumpla un año de su investidura, Donald Trump se confirma como el peor enemigo de los guionistas de Hollywood: no hay ficción que llegue a la suela del zapato de la realidad de su presidencia. El último giro tragicómico del «trumpismo« lo ha provocado un libro sobre el presidente y uno de sus protagonistas, Steve Bannon. El que fuera mano derecha de Trump en la recta final de la campaña y en los primeros meses del multimillonario neoyorquino en la Casa Blanca ha atacado con dureza inusitada a su antiguo jefe en «Fire and Fury: Inside the Trump White House», un libro del periodista Michael Wolff.

En sus páginas, Bannon califica de «traidor» y «antipatriota» al hijo del presidente por reunirse con agentes rusos -un asunto de la máxima sensibilidad en plena investigación del complot entre la campaña de Trump y Rusia-; insulta a su hija, Ivanka, y deja en mal lugar al propio Trump: lo describe como confundido, incrédulo y horrorizado tras conocer su victoria electoral y aporta detalles de su inconsistencia como presidente de EE.UU., como cuando decidió no nombrar al diplomático John Bolton como su asesor nacional de seguridad -el agraciado fue Michael Flynn, que tuvo que dimitir poco después por sus contactos con Rusia- porque tenía bigote.

Trump ha reaccionado a la afrenta con más brío que cuando Kim Jong-un lanza un misil de larga distancia. «Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo o ni con mi presidencia», aseguró el presidente en un comunicado lacerante, en el que degradaba a Bannon a la categoría de «empleado» de su campaña y de la Casa Blanca. Olvidaba el presidente de EE.UU. que Bannon fue director de su campaña, un cargo al que accedió a principios de agosto de 2016, en uno de los momentos más bajos de su carrera electoral, tras la convención demócrata y con su anterior director de campaña, Paul Manafort, tocado por revelaciones sobre sus trabajos en Ucrania y Rusia. Con Bannon -el gurú de la derecha ultranacionalista, protegido de Rebekah Mercer, una de las grandes donantes del partido republicano- al frente, Trump redobló el tono populista de su campaña y ganó unas elecciones contra todo pronóstico. No tardó en nombrarle estratega jefe de la Casa Blanca, con voz e influencia en todas sus políticas. Cambió la normativa para permitir que Bannon formara parte del Consejo Nacional de Seguridad. E impuso que su asesor tuviera el mismo poder que Reince Priebus, su jefe de Gabinete, lo que aseguró el caos y las reyertas internas (ambos fueron despedidos en agosto del año pasado).

Batalla legal

A Bannon se le atribuyó un papel clave en conectar a Trump -al fin y al cabo, un hijo multimillonario de Manhattan- con las bases de la clase media deteriorada en las que su ex asesor inoculó durante años la ideología antielitista y ultranacionalista. La lectura que ahora hace Trump es muy distinta: «Él no representa a mis bases, se ha metido por su propio interés», denunció en el comunicado, en el que también le acusa de filtrar información falsa a la prensa durante sus meses en la Casa Blanca. «Cuando le despedí, no solo perdió el trabajo, también la cabeza», disparó el presidente.

Además de los ataques, Trump prepara una batalla legal contra Bannon. De momento, sus abogados le han mandado una carta de cese y desistimiento, en la que le exigen que deje de «difamar» al presidente, y amenazan con una demanda «inminente». La guerra abierta con Bannon será clave en las elecciones legislativas de este año: determinará la ascendencia del ex asesor y de sus plataformas mediáticas -como Breitbart- en las bases de Trump y el daño que el enfrentamiento puede suponer al presidente.

Otra carta similar han enviado a la editorial y al autor del libro, con la que tratan de impedir que llegue a las librerías (se publica el 9 de enero). El efecto ha sido el contrario: es el número uno de pedidos en Amazon. El libro es el retrato más detallado hasta el momento de las interioridades de la Casa Blanca de Trump, a quien Wolff describe como un bufón incompetente, maniático e inseguro. La Casa Blanca aseguró que está lleno de relatos «falsos y engañosos».