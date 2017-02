Trump culpa a la Fox de su comentario Â«inventadoÂ» sobre Suecia

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atribuido su comentario del sábado sobre lo ocurrido «anoche en Suecia» —cuando anunció un supuesto ataque terrorista—, a una información de la cadena de noticias Fox News. De nuevo, es la prensa la culpable.

Esta vez no acusa a los medios de comunicación de falsedades ante informaciones que se publican y no le favorecen, no dice que sólo que son el «enemigos del pueblo», simplemente les responsabiliza incluso de sus erróneas o personales interpretaciones.

Los ataques a la prensa son constantes, llegando a decir el viernes que los medios de comunicación «son enemigos del pueblo estadounidense». Prestigiosos diarios como The New York Times o The Washington Post han sido acusados de falsos, mentirosos o manipuladores.

Lo mismo sucede con cadenas de televisión, como Univisión o la CNN. Quien siempre se salva de su ira, hasta ahora, es la conservadora cadena 'Fox News', aunque en esta ocasión les responsabilice de sus propias equivocaciones.

Reportaje sobre la delincuencia

Esta vez, la justificación de Trump para su equivocación del sábado cuando mencionó a Suecia y relacionó al país con un supuesto ataque terrorista, es culpa de un reportaje emitido en la cadena Fox News. «Lo que dije sobre lo que estaba pasando en Suecia era en referencia a una información emitida en Fox News sobre inmigrantes y Suecia», ha explicado el magnate a través de su cuenta personal en Twitter. Ha añadido que se refería a la «creciente delincuencia», volviendo a asociar a inmigrantes con delincuentes.

El viernes, la cadena conservadora emitió una entrevista con el productor audiovisual Ami Horowitz, cuyo último documental asocia un alto índice de delitos en Suecia con el aumento de la inmigración. Sin embargo, las cifras oficiales no registran crecimiento de crímenes en el país.

El sábado, Trump justificó durante un mitin en Florida impulsar las medidas de seguridad en respuesta a la inseguridad también en países como Suecia. «Hay que mantener nuestro país a salvo. Mirad lo que ha pasado en Alemania, mirad lo que ha pasado en Suecia, donde han aceptado a un gran número de inmigrantes. Suecia. ¿Quién se podía imaginar algo así? Tienen problemas que nadie creyó nunca que pudieran tener», dijo.

Dado que Trump mencionó a Suecia durante un momento del discurso en el que comenzó a hacer referencia a escenarios de masacres terroristas, otra idea es que el presidente habría confundido al país con la localidad paquistaní de Sehwan (por 'Sweden'), donde el pasado viernes murieron 80 personas en un ataque contra un mausoleo sufí.

El incidente ha sido motivo de mofa en Suecia. «¿Es porque nevó?», «¿Porque un grupo grande de renos cruzó la frontera?» o «¿Qué se ha fumado?» han sido algunos de los comentarios publicados con la etiqueta #LastNightInSweden o #JeSuisIkea.

Sin embargo, el Gobierno sueco no parece tener una actitud tan jocosa y una portavoz, Catarina Axelsson, ha explicado en declaraciones a la agencia de noticias estatal TT que Estocolmo ha solicitado una explicación a la Administración Trump.

«Nuestra Embajada en Washington se ha puesto en contacto con la oficina de asuntos exteriores estadounidense para obtener una aclaración. Por supuesto, nos estamos preguntando» a qué se refería, ha apuntado Axelsson. «Veamos si obtenemos una respuesta de la Embajada», ha añadido.