Por quÃ© Trump cuestiona el NAFTA y no el CAFTA

Durante la campaña electoral estadounidense, Donald Trump habló mucho –y mal– del NAFTA, pero en absoluto mencionó el CAFTA. Son los dos acuerdos de libre comercio regionales (referidos aquí por sus siglas en inglés) que Estados Unidos tiene firmados con sus vecinos de América del Norte y del Centro. El NAFTA incluye a México y Canadá, mientras que el CAFTA engloba a las repúblicas centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, así como a República Dominicana.

¿Por qué ese diferente trato, si los detractores del libre comercio en Estados Unidos están tan en contra del NAFTA como del CAFTA, tratado este último que fue aprobado por la Cámara de Representantes estadounidense por un solo voto? Además, tanto el tratado norteamericano, que entró en vigor en 1994, como el centroamericano, que se firmó en 2004, tienen para Washington un mismo contexto migratorio y de narcotráfico, pues parte de los indocumentados y de la droga que entran en Estados Unidos llegan a la frontera mexicana atravesando los países del istmo hemisférico.

La razón es doble. Mientras el comercio de Estados Unidos con México tiene una balanza negativa, el que mantiene con Centroamérica le supone un superávit. También ocurre que las cifras del intercambio con esos países más al sur son cacahuetes (un total de 53.270 millones de dólares en 2016), comparadas con el comercio entre Estados Unidos y México (525.110 millones). De hecho, el déficit comercial estadounidense con México (63.191 millones) supera al comercio total generado por el CAFTA. Es ese déficit el que Trump se propone reducir con la renegociación del NAFTA que ha planteado.

Balanza comercial

Estados Unidos exportó el año pasado a sus seis socios del CAFTA bienes por valor de 28.886 millones de dólares, mientras que sus importaciones fueron de 23.384 millones. La diferencia entre ambas operaciones, con un superávit de 5.482 millones, no ha dejado de crecer desde 2012, cuando Estados Unidos registró un déficit de 999,7 millones. En 2016, el único país al que Estados Unidos vendió menos de lo que le compró fue Nicaragua, que es el socio centroamericano con el que mantiene un menor volumen comercial.

El CAFTA ha establecido derechos laborales, requisitos para los procesos y un sistema de denuncias cuando haya incumplimientos» David Casasola, CIEN

Interés de Washington

A pesar de esos desequilibrios en las balanzas comerciales, desde la región se hace una. «Muchos de nuestros países tenían ya un elevado comercio con Estados Unidos. El CAFTA vino a formalizar esas relaciones, en asuntos como el establecimiento de derechos laborales, la fijación de ciertos requisitos en los procesos y la tramitación de denuncias cuando haya incumplimientos del acuerdo», afirma David Casasola, investigador del think-tank guatemalteco CIEN. Entre otros aspectos favorables, Casasola se refiere a la reducción de aranceles para productos que Centroamérica exporta a Estados Unidos, e indica que ahora el auténtico reto es intentar elaborar productos con. Como vertiente negativa, destaca que «el acuerdo no termina de ser eficiente en la creación de empleo».

Para la antropóloga Sandra Herrera, de la Dirección de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los tratados de libre comercio que conforman el CAFTA evidencian el interés por Centroamérica que siempre ha demostrado Estados Unidos. No solo por cuestiones estratégicas, como las que afectan al canal de Panamá, sino porque la región tiene una mayor conexión con Norteamérica que con Sudamérica. «Hay más interés de Estados Unidos en Centroamérica que el que por ella muestra Sudamérica», afirma.

El tratado de libre comercio no ha impedido que aumentara la emigración de niños hacia EE.UU.» Sandra Herrera, USAC

Con todo, Herrera opina que Washington aplica criterios comerciales que no necesariamente procuran unde la región. Recuerda, por ejemplo, que «los tratados no han impedido que aumentara la emigración de niños», en alusión a la crisis de 2014 por la llegada de miles de menores no acompañados a la frontera entre México y Estados Unidos procedentes muchos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Ese mismo hecho es utilizado por quienes en Estados Unidos abogan por la supresión del acuerdo. «Los proponentes del CAFTA prometieron que el acuerdo llevaría prosperidad a América Central, causando un declive de la violencia y de la inmigración a Estados Unidos. Ha ocurrido lo opuesto», alega la web de Public Citizen. Según este grupo de presión, «la evidencia sugiere que el CAFTA mismo ha contribuido a la inestabilidad económica de Centroamérica, alimentado el incremento de la violencia y la migración forzada de la región».