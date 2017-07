Trump cree que el futuro tratado de libre comercio con Reino Unido será «muy grande y fascinante»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha apuntado este martes que el futuro acuerdo comercial entre su país y el Reino Unido podría ser «muy grande y fascinante», en coincidencia con el inicio de las negociaciones en Washington.

Todo ello lo ha publicado en su cuenta particular de Twitter, en la que ha confirmado que su Gobierno está «trabajando en un gran acuerdo comercial con el Reino Unido», sobre el que anticipó que podría ser «muy grande y fascinante», y que generará empleos en EEUU:

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!