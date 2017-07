Trump Jr. se citó con los rusos porque le ofrecían información para dañar a Clinton

La presunta conexión rusa de la campaña de Donald Trump no sólo sigue aportando un goteo de reuniones de hombres de su confianza con personas de la órbita del Kremlin. Los continuos cambios de versión no sirven sino para alimentar las sospechas sobre el contenido de los encuentros, aunque por ahora el material objeto de investigación oficial no parece suficiente para probar que la trama existió. El hijo mayor de Trump ha sorprendido con un cambio de versión relevante, después de que redujera su reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, cercana a Moscú, a un intercambio de impresiones sobre las adopciones de niños rusos por parte de padres norteamericanos. Horas después de publicarse estas informaciones, Donald Jr. desveló en una declaración que en realidad, le había advertido que «podía tener información que ayudase a la campaña». Según su relato, durante el encuentro, al que asistieron, su cuñado Jared Kushner, y el entonces director de la campaña de su padre, Paul Manafort, la abogada «dijo tener información sobre donantes rusos que habían financiado la del Partido Demócrata y Hillary Clinton». Aunque, según la nueva versión, no hubo tal información, sino «afirmaciones vagas, ambiguas y con poco sentido». El hijo mayor de Trump concluyó que «finalmente, (la abogada) no llegó a facilitar, ni siquiera a ofrecer, información significativa; enseguida se vio claro que no la tenía».

Organizada con la intermediación Rob Goldstone, un periodista que escribía en un tabloide británico, representante de ejecutivos rusos del sector inmobiliario y que también estuvo presente, la reunión tuvo lugar el 9 de junio de 2016 en la neoyorquina Trump Tower, la sede del imperio de su padre, quien apenas unas semanas antes había sido nominado como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Más tarde se sabría que apenas cinco días antes, piratas informáticos, supuestamente rusos, habían entrado en los servidores del Partido Demócrata y robado documentos sobre la campaña y correos electrónicos intercambiados entre sus principales dirigentes. Tras el revuelo en torno a su nueva versión de los hechos, Donald Jr. justificó en Twitter el encuentro con la abogada de esta manera: «Obviamente, soy la primera persona de una campaña que se reuniría en cualquier circunstancia con alguien para escuchar información sobre su rival… Eso no iba para ningún lado, pero había que oírla». Entre los detalles previos a la reunión, el hijo mayor de Trump precisó que convocó a Kushner y a Manafort a la reunión, pero asegura que no les habló del contenido.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa