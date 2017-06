Trump carga de nuevo contra el exdirector del FBI, al que acusa de decir «mentiras»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este viernes de nuevo contra el exdirector del FBI James Comey, al que acusó de decir «mentiras» y a quien ha calificado de «filtrador» de información. «A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación...y oh, Comey es un 'filtrador'»,.ha asegurado el mandatario en su cuenta de Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!